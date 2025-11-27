Что известно о бизнесмене Антонове, которому присвоили звание Почетного гражданина Пермского края

В собственности предприятий Антонова есть, в том числе, и грузовые суда Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На заседании заксобрания 27 ноября депутаты присвоили звание «Почетного гражданина Пермского края» владельцу ПАО «Камское речное пароходство» Михаилу Антонову. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. Первый вице-премьер Ольга Антипина представила его депутатам как эффективного предпринимателя и мецената.

«Губернатором Пермского края на ваше рассмотрение вносится проект постановления ЗС о присвоении почетного звания „Почетный гражданин Пермского края“ Антонову Михаилу Александровичу. С ходатайством обратилась дума Пермского муниципального округа, комиссией по наградам при губернаторе ходатайство поддержано», — отметила она. Звание присваивается «за значительные заслуги в развитии внутреннего речного транспорта Прикамья и активную благотворительную деятельность.

По словам Антипиной, Антонов на протяжении 25 лет возглавляет совет директоров «Камского речного пароходства». До 1993 года предприятие принадлежало государству, но потом подразделения входящие в него были приватизированы и оказались на грани банкротства. Антонов на протяжении последовавших 20 лет выкупил их и вывел из процедуры финансовой несостоятельности, сохранив рабочие места.

Продолжение после рекламы

Антонов зарекомендовал себя как успешный управленец и грамотный организатор, рассказала она. Он владеет контрольными пакетами акций «Чайковского речного порта», «Чайковской ремонтно-эксплуатационной базы» и рядом других предприятий. В 2024 году он передал в собственность края два скоростных судна на подводных крыльях («Метеор» и «Восход»), в 2025 году — отдал еще два дебаркадера и планирует передать столько же в следующем году. Планируется модернизация еще семи единиц скоростного флота, что, по словам Антипиной, «позволит удовлетворить потребность Пермского края в судах на региональных рейсах от Чайковского до Соликамска».

Вице-премьер отметила также благотворительную деятельность Антонова: он выделил деньги на ремонт и покупку оргтехники для пермского филиала института водного транспорта, помогает Белогорскому монастырю, отдал администрации Соликамска два автомобиля. Также он передал в собственность края объекты культурного наследия, которые входят в архитектурный ансамбль «Усадьба пароходчика Мешкова» (флигель, каретный сарай и т.д.). «Это позволит объединить историческое здание в единый ансамбль с главным зданием пермского краевед музея „Усадьба пароходчика Мешкова“, — отметила Ольга Антипина. Депутаты поддержали предложение губернатора.