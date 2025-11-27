Власти придумали, как дополнительно защитить мосты от беспилотников в Пермском крае

Стоимость контракта составляет 2,3 млн рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае объявлен аукцион, организованный краевым ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Его цель — отбор исполнителя, который проведет дополнительную оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) с точки зрения защиты от возможных атак с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Исполнитель должен будет до 1 июня 2016 года провести анализ технических и технологических особенностей мостовых сооружений в Пермском крае. Также в задачи входит составление описания существующих мер безопасности на ОТИ с учетом возможных угроз и подготовка графических схем», — сказано на портале ЕИС «Закупки».