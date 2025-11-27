Власти придумали, как дополнительно защитить мосты от беспилотников в Пермском крае
Стоимость контракта составляет 2,3 млн рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае объявлен аукцион, организованный краевым ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Его цель — отбор исполнителя, который проведет дополнительную оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) с точки зрения защиты от возможных атак с применением беспилотных летательных аппаратов.
«Исполнитель должен будет до 1 июня 2016 года провести анализ технических и технологических особенностей мостовых сооружений в Пермском крае. Также в задачи входит составление описания существующих мер безопасности на ОТИ с учетом возможных угроз и подготовка графических схем», — сказано на портале ЕИС «Закупки».
В список объектов, подлежащих изучению, включены следующие сооружения: мосты через реки Мутную, Яйву, Косьву (в двух местах), Чусовую, Колву, Обву, Вильву, Усьву, Шалашную, Язьву, Косу, Весляну, Каму, Тулву, путепровод на станции «Кизел». Стоимость контракта составляет 2,3 млн рублей. Прием заявок завершится 11 декабря 2025 года.
