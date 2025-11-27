Тысячи жителей Перми обезопасили дворы и подъезды с помощью «умных» технологий

Доступ к сервису получают только жильцы, что исключает появление посторонних в подъездах или дворах Фото: предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»

Жители Перми активно переходят на сервис «Ростелеком Ключ», который делает бытовые процессы удобнее и усиливает безопасность в жилых комплексах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, платформой уже пользуются более 18 тысяч семей. Она привлекает пользователей тем, что обеспечивает комфорт и безопасность: система позволяет дистанционно управлять доступом в дом, присматривать за детьми и происходящим в подъездах, лифтах и дворе.

«При выборе квартиры мы с мужем сразу обратили внимание на безопасность и современные сервисы. Скоро наши дети подрастут и начнут гулять во дворе, и я уверена, что мне будет спокойно их отпускать — ведь весь двор под присмотром. А еще все управляется через мобильное приложение: можно удаленно дверь открыть своим близким, если вдруг они забыли ключи, посмотреть, кто пришел или что происходит на парковке. Это невероятно удобно», — рассказывает одна из пользователей сервиса Анна Рачева.

Платформа работает через мобильное приложение, предлагая целый набор полезных функций. Например, с ее помощью можно открыть въезд во двор родным, друзьям или курьеру. А благодаря круглосуточному наблюдению и записи видео в облако родители могут быть уверены, что территория вокруг дома будет безопасна для прогулок с детьми.

Продолжение после рекламы

Доступ к сервису получают только жильцы, что исключает появление посторонних в подъездах или дворах. Системой пользуются и управляющие организации: для них «Ростелеком Ключ» становится инструментом оптимизации работы и повышения качества услуг.

«Мы уже много лет активно сотрудничаем с застройщиками, внедряя передовые технологии, которые значительно повышают комфорт и безопасность жизни горожан. Наша платформа создает умную среду, где каждая деталь продумана для удобства и защищенности жителей. Мы предоставляем ряд полезных опций: возможность общаться с гостями через видео- и аудиосвязь, управлять подъездными дверями и воротами на расстоянии, а также круглосуточно следить за обстановкой», — отметила директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала «Ростелекома» Анна Сюзева.





1/2 Фото: предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»