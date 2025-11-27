Ученый Пермского Политеха рассказал, что выбрать — ель, сосну или пихту на Новый год

«На третьем месте по долговечности стояния дома расположена классическая ель. Она приятно пахнет хвоей, но осыпается быстрее остальных деревьев. На втором месте сосна. Ее удобно перевозить, но дома простоит чуть больше ели. Лидером по длительности стояния стала пихта. Именно она может простоять до шести недель», — рассказал Илья Фонарев.

По словам ученого, этот природный рейтинг прочности напрямую связан со строением иголок. У ели они короткие и крепятся на небольших, похожих на щетку, выростах коры. Когда ветка высыхает, эти бугорки сжимаются, и хвоя легко осыпается. «У сосны и пихты каждая „штучка“ сидит в отдельном, прочном черешке, который работает как миниатюрный держатель. Особенно крепкие они у пихты, чьи иголочки соединены с веткой своеобразным „суставом“, и даже после гибели дерева они не опадают, а засыхают на месте», — подчеркнул Фонарев.