В ХМАО жители Арктической зоны остались без интернета
Интернет пропал в некоторых поселках Березовского района
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В поселках Березовского района, который находится в Арктической зоне, возникли проблемы с интернетом. Также жители наблюдают неполадки с сотовой сетью.
«Сообщаем, что по информации ПАО „Ростелеком“ на участке между населенным пунктом Светлый и Хулимсунт возникли неполадки в работе оборудования. В связи с этим на данный момент полностью отсутствует доступ в сеть интернет; сотовая связь операторов, использующих волоконно-оптические линии связи», — говорится в группе администрации района VK.
Перебои с интернетом случились в Хулимсунте, Приполярном, Саранпауле, Ломбовоже, Сосьве. Ремонтная бригада уже выехала на место. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию у провайдера. Ответ ожидается.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!