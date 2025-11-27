В ХМАО жители Арктической зоны остались без интернета

В поселках Березовского района, который находится в Арктической зоне, возникли проблемы с интернетом. Также жители наблюдают неполадки с сотовой сетью.

«Сообщаем, что по информации ПАО „Ростелеком“ на участке между населенным пунктом Светлый и Хулимсунт возникли неполадки в работе оборудования. В связи с этим на данный момент полностью отсутствует доступ в сеть интернет; сотовая связь операторов, использующих волоконно-оптические линии связи», — говорится в группе администрации района VK.