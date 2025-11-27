В Сургуте откроется ирландский паб

Заведение будет работать 31 декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На рынке общепита в Сургуте (ХМАО) появится ирландский паб сети Harat»s. Техническое открытие ориентировочно планируется в конце декабря.

«Сейчас в здании идет ремонт. Техническое открытие паба планируется в конце декабря. Официальное — уже после новогодних праздников», — узнал корреспондент URA.RU у администратора.

Паб планирует работать и 31 декабря, до непозднего вечера. С 1 января заведение уже будет ждать гостей.

Среди других новых точек на гастрокарте Сургута — второй ресторан «Хурма» и кондитерская японских десертов Fluffy. В городе также скоро откроется грузинский ресторан The Kinto. А на месте закрытого «Мишка бара» появится мясной ресторан «The Мясо».