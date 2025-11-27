В Тюмени пройдет «Битва роботов»
«Битва роботов» пройдет в Тюмени 29 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени 29 ноября состоится региональный чемпионат «РобоБол». Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Битва роботов» пройдет на базе школы № 7.
«Битва роботов» развернется на региональном чемпионате «РобоБол» в Тюмени 29 ноября. В состязаниях примут участие 80 юных инженеров в составе 30 команд из школ Тюмени, Ялуторовска, Нижнетавдинского и Ярковского муниципальных округов», — указано в публикации инфоцентра.
Чемпионат позволит школьникам продемонстрировать мастерство управления роботами, навыки программирования, командной работы и инженерного мышления. Турнир пройдет в двух дисциплинах: футбол и баскетбол управляемых роботов.
Соревнования состоятся на площадке школы № 7 на ул. Пржевальского. Старт турнира запланирован на 13:00.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени создали уникального робота — это вертикальный гироскопический спиннер. На его сборку ушло несколько месяцев.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!