В Тюмени пройдет «Битва роботов»

В Тюмени 29 ноября состоится региональный чемпионат «РобоБол». Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Битва роботов» пройдет на базе школы № 7.

«Битва роботов» развернется на региональном чемпионате «РобоБол» в Тюмени 29 ноября. В состязаниях примут участие 80 юных инженеров в составе 30 команд из школ Тюмени, Ялуторовска, Нижнетавдинского и Ярковского муниципальных округов», — указано в публикации инфоцентра.

Чемпионат позволит школьникам продемонстрировать мастерство управления роботами, навыки программирования, командной работы и инженерного мышления. Турнир пройдет в двух дисциплинах: футбол и баскетбол управляемых роботов.

Соревнования состоятся на площадке школы № 7 на ул. Пржевальского. Старт турнира запланирован на 13:00.