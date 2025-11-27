Тюмень сэкономила три миллиарда на расселении ветхого жилфонда
Иванов (на фото в центре) отмечает, что власти не тратят на расселение аварийного фонда ни копейки
Фото: Размик Закарян, URA.RU
Тюменские власти сэкономили около трех миллиардов рублей на программе расселения ветхого и аварийного жилья благодаря механизму КРТ. В комплексное развитие территории сейчас вовлечено 166 аварийных домов, заявил на полях выставки «Города России» заместитель главы Тюмени Дмитрий Иванов.
«Всего в Тюмени после 2017 года были признаны аварийными 219 многоквартирных дома. Их общая площадь — больше 309 тысяч квадратных метров. При этом на их расселение бюджетное финансирование не предусмотрено, все делается за счет партнеров по КРТ», — отметил Иванов.
Он добавил, что в ближайшее время в проекты КРТ будет вовлечено еще 53 дома. На предыдущей стадии расселения, в которой участвовало жилье, признанное аварийным до 2017 года, процесс финансировался из муниципальных и государственных адресных программ. Частичное финансирование шло в рамках программ развития застроенных территорий, которые предшествовали механизму КРТ.
Ранее URA.RU рассказало, что по объемам программ КРТ Тюменская область является одним из лидеров среди регионов РФ. Два местных застройщика даже возглавляют рейтинг РФ по проектам комплексного развития, запущенных по инициативе региональных властей.
