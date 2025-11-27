Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Тюмень сэкономила три миллиарда на расселении ветхого жилфонда

В Тюмени расселение ветхого жилья проводится за счет операторов проектов КРТ
27 ноября 2025 в 14:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Иванов (на фото в центре) отмечает, что власти не тратят на расселение аварийного фонда ни копейки

Иванов (на фото в центре) отмечает, что власти не тратят на расселение аварийного фонда ни копейки

Фото: Размик Закарян, URA.RU

Тюменские власти сэкономили около трех миллиардов рублей на программе расселения ветхого и аварийного жилья благодаря механизму КРТ. В комплексное развитие территории сейчас вовлечено 166 аварийных домов, заявил на полях выставки «Города России» заместитель главы Тюмени Дмитрий Иванов.

«Всего в Тюмени после 2017 года были признаны аварийными 219 многоквартирных дома. Их общая площадь — больше 309 тысяч квадратных метров. При этом на их расселение бюджетное финансирование не предусмотрено, все делается за счет партнеров по КРТ», — отметил Иванов.

Он добавил, что в ближайшее время в проекты КРТ будет вовлечено еще 53 дома. На предыдущей стадии расселения, в которой участвовало жилье, признанное аварийным до 2017 года, процесс финансировался из муниципальных и государственных адресных программ. Частичное финансирование шло в рамках программ развития застроенных территорий, которые предшествовали механизму КРТ. 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказало, что по объемам программ КРТ Тюменская область является одним из лидеров среди регионов РФ. Два местных застройщика даже возглавляют рейтинг РФ по проектам комплексного развития, запущенных по инициативе региональных властей.

Материал из сюжета:

В Екатеринбурге идет форум «Города России»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал