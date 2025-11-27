Тюмень сэкономила три миллиарда на расселении ветхого жилфонда

Иванов (на фото в центре) отмечает, что власти не тратят на расселение аварийного фонда ни копейки Фото: Размик Закарян, URA.RU

Тюменские власти сэкономили около трех миллиардов рублей на программе расселения ветхого и аварийного жилья благодаря механизму КРТ. В комплексное развитие территории сейчас вовлечено 166 аварийных домов, заявил на полях выставки «Города России» заместитель главы Тюмени Дмитрий Иванов.

«Всего в Тюмени после 2017 года были признаны аварийными 219 многоквартирных дома. Их общая площадь — больше 309 тысяч квадратных метров. При этом на их расселение бюджетное финансирование не предусмотрено, все делается за счет партнеров по КРТ», — отметил Иванов.

Он добавил, что в ближайшее время в проекты КРТ будет вовлечено еще 53 дома. На предыдущей стадии расселения, в которой участвовало жилье, признанное аварийным до 2017 года, процесс финансировался из муниципальных и государственных адресных программ. Частичное финансирование шло в рамках программ развития застроенных территорий, которые предшествовали механизму КРТ.

