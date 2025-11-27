Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Тюменской области простились с погибшим в ходе СВО военным

27 ноября 2025 в 15:18
Дмитрий Лебедев погиб в ходе СВО

Дмитрий Лебедев погиб в ходе СВО

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ишимском районе (Тюменская область) прошла церемония прощания с Дмитрием Лебедевым, который погиб в ходе выполнения боевых задач спецоперации. Об этом сообщил официальный telegram-канал муниципалитета.

«27 ноября 2025 года состоялся траурный митинг прощания с Лебедевым Дмитрием Викторовичем, который погиб в ходе специальной военной операции, отдав свою жизнь. Защищая нашу свободу и безопасность. Добрая, светлая память о нашем защитнике навсегда останется в сердцах земляков», — указано в публикации администрации Ишимского района.

Ранее агентство писало о том, что лесничий из Тюменской области Алексей Белов погиб в зоне специальной военной операции. Церемония прощания с ним состоялось 20 ноября.

