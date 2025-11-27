В пермском минздраве раскрыли детали проекта «Трезвое село»

Власти хотят побудить население отказаться от употребления алкоголя Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Участие в проекте «Трезвое село» примут шесть муниципалитетов. При этом в населенных пунктах, где планируется его реализация, не будут запрещать продажу алкогольной продукции. Его цель — «переключить» внимание населения с употребления алкоголя на здоровый образ жизни. Другие подробности запуска нового для Прикамья проекта — в материале URA.RU.

Что такое «Трезвое село»?

Священнослужители Пермской епархии будут задействованы в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Трезвое село» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Проект «Трезвое село», это муниципальная программа, которую впервые будет реализована в Прикамье. Активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта, примет Пермская епархия РПЦ. Подготовка к запуску проект уже идет, начато формирование методической базы, пояснили URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края.

Когда запустят проект?

Реализация мероприятий проекта начнется в 2026 году и продолжится в течение нескольких лет. Пока он находится в стадии разработки: ведомством готовятся методические рекомендации, составляется план мероприятий, формируются критерии эффективности. В рабочую группу по противодействию пагубному употреблению алкоголя вошли представители органов власти, Пермской епархии, общественные деятели, представители муниципалитетов.

Продолжение после рекламы

Кто будет участвовать в проекте?

Предварительную готовность начать мероприятия по реализации проекта выразили шесть муниципальных округов. Всего планируется задействовать 10 населенных пунктов, отметили в минздраве Пермского края. Например, в Красновишерском округе это село Верх-Язьва, в Кунгурском — село Троельга, а в Ординсом — село Ашап.

По какому принципу выбирали участников?

Населенные пункты-участники проекта выбрались не по принципу высокого уровня алкоголизации населения. Наоборот — учитывалась заинтересованность глав муниципалитетов запустить в своих территориях проект «Трезвое село». «Есть сильная составляющая в виде заинтересованных граждан, руководителей и коллективов объектов социальной сферы, общественных деятелей, поддержка которых при реализации проекта будет необходима», — подчеркивают в ведомстве.

Запретят ли продажу алкогольной продукции в «трезвых» селах?

Цель проекта - не вводить запрет на продажу алкоголя, а мотивировать население вести здоровый образ жизни Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вводить какие-либо ограничения или запреты на розничную торговлю алкогольными напитками (кроме уже принятых на федеральном и региональном уровне) в населенных пунктах не планируется. Акцент будет сделан на усилении информационно-коммуникационной кампании, чтобы побудить население отказаться от употребления алкоголя. В территориях будут проводить «мотивационные мероприятия» (например, дни здоровья) и создавать условия «здоровьесберегающей среды», пояснили в региональном минздраве.

Как будут оценивать эффективность от реализации проекта?