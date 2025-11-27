Пермяков предупредили об изменениях в работе автобусов в Мотовилихинском районе
Маршрут №17к получит новый номер — №86, при этом траектория движения останется прежней
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
С 1 декабря в Мотовилихинском районе Перми произойдет корректировка нескольких автобусных маршрутов. Маршрут №17к получит новый номер — №86, при этом траектория движения останется прежней. Данное изменение направлено на упрощение ориентирования пассажиров.
«Автобус №33 будет осуществлять все рейсы до Ивинского проспекта, при этом рейсы до площади Восстания будут отменены в связи с низким спросом», — сообщает департамент транспорта администрации Перми в telegram-канале.
Благодаря внесенным изменениям увеличится количество рейсов из микрорайона «Погода». А для проезда между площадью Восстания и микрорайоном Ива, пассажиры смогут воспользоваться маршрутами №70 и №83.
