Школьников Северной Кореи обязали учить русский язык

Русский язык стал обязательным для изучения в школах Северной Кореи с четвертого класса. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который является сопредседателем межправительственной комиссии России и КНДР.

«Русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса», — передает «Интерфакс» слова министра. Козлов также отметил, что в России корейский язык изучают более трех тысяч школьников, большинство из них — в качестве второго или третьего иностранного языка.

Кроме того, Россия и КНДР развивают сотрудничество в сфере дополнительного образования. В этом году 29 корейских геологов прошли курсы на базе российских геологических учреждений, изучив поисковые и разведочные работы, методики лабораторных анализов, картографирование и работу с базами данных.

В прошлом учебном году (2024–2025) 96 граждан КНДР поступили в российские вузы, в основном в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), МГИМО и РУДН. Также 300 российских студентов выбрали для изучения корейский язык. В следующем году в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу начнет работу Центр открытого образования на русском языке. Сейчас идет строительство здания для центра.