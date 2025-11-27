Ради сохранения влияния Европа согласна на возвращение России в G8 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европа рассматривает возможность возвращения России в G8 для сохранения своего международного влияния. Об этом сообщает одно из британский изданий. По его данным, перезапуск «Восьмерки» может помочь Европе сохранить международный престиж и ослабить перспективу создания альянса между Москвой и Вашингтоном.

«Поскольку „старый“ Запад затерялся в составе „Двадцатки“, перезапуск „Восьмерки“ — один из способов сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва — Вашингтон», — пишет UnHerd. Статью писал доцент кафедры международных отношений факультета управления рисками и уменьшения опасности стихийных бедствий Университетского колледжа Лондона.

По мнению автора, существует риск того, что при сближении Москвы и Вашингтона европейские государства могут оказаться вне ключевых международных процессов, а Великобритания и Франция — изолированными в Совете Безопасности ООН из-за потенциального альянса США, России и Китая. Также UnHerd подчеркивает, что независимо от того, присоединится ли Россия к G8, старые механизмы, с помощью которых западные государства поддерживали свою гегемонию, постепенно утрачивают актуальность.

