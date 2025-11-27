РЖД зафиксировали цены на поезда «Сапсан» из Москвы на Новый год
РЖД зафиксировали цены на «Сапсаны» из Москвы 31 декабря и 1 января
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
«Российские железные дороги» (РЖД) объявили о фиксации цен на билеты на поезда «Сапсан», которые отправляются из Москвы 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Холдинг решил «заморозить» цены, чтобы сделать путешествия в новогодние праздники более доступными для пассажиров.
«Для пассажиров, планирующих путешествие в Новый год, мы „заморозили“ цены на билеты на поезда „Сапсан“, отправляющиеся из Москвы 31 декабря и 1 января», — написали в telegram-канале РЖД. Спецтариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки.
В РЖД уточнили, что 31 декабря 2025 года поездка в экономическом классе будет стоить от 2 025 рублей, а 1 января 2026 года — от 2 026 рублей. Стоимость поездки в базовом классе начинается от 1 832 рублей. Билеты по новогодним ценам уже доступны для покупки.
Ранее главный исполнительный директор РЖД Олег Белозеров сообщил о возможностях разгона поездов высокоскоростной магистрали. По его словам, хотя сейчас речь идет о скорости в 400 километров в час, существуют технические наработки, позволяющие достичь 450 и даже 500 километров в час, передает «Царьград».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.