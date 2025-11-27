РЖД зафиксировали цены на поезда «Сапсан» из Москвы на Новый год

РЖД зафиксировали цены на «Сапсаны» из Москвы 31 декабря и 1 января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

«Российские железные дороги» (РЖД) объявили о фиксации цен на билеты на поезда «Сапсан», которые отправляются из Москвы 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Холдинг решил «заморозить» цены, чтобы сделать путешествия в новогодние праздники более доступными для пассажиров.

«Для пассажиров, планирующих путешествие в Новый год, мы „заморозили“ цены на билеты на поезда „Сапсан“, отправляющиеся из Москвы 31 декабря и 1 января», — написали в telegram-канале РЖД. Спецтариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки.

В РЖД уточнили, что 31 декабря 2025 года поездка в экономическом классе будет стоить от 2 025 рублей, а 1 января 2026 года — от 2 026 рублей. Стоимость поездки в базовом классе начинается от 1 832 рублей. Билеты по новогодним ценам уже доступны для покупки.

