Мессенджер MAX получил доступ к данным россиян с «Госуслуг»

В мессенджер MAX внедрили функцию синхронизации данных с «Госуслугами»
27 ноября 2025 в 15:09
В мессенджер можно перенести данные с портала «Госуслуг»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В мессенджере MAX теперь можно использовать личные документы с портала «Госуслуги»: СНИДС, ИНН и другие. При условии получения согласия пользователя они будут представлены в разделе «Цифровой ID», сообщили журналисты. 

«Доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем список будет расширен», — передает РИА Новости. 

Ранее в пресс-службе Минцифры сообщили о внедрении в мессенджере Max цифрового идентификатора личности. Инструмент частично заменяет бумажные документы и позволяет с помощью QR-кода, сформированного на основе данных с портала «Госуслуги», подтвердить возраст, статус студента или многодетного родителя.

В Министерстве цифрового развития сообщили, что гражданам России, достигшим 18-летнего возраста, доступен цифровой профиль, который формируется на базе данных портала «Госуслуги» и представляется в форме QR-кода. В настоящее время технология функционирует в тестовом режиме. Торговая сеть «Магнит» выступила первым партнером сервиса — его можно использовать в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

