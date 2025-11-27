Мессенджер MAX получил доступ к данным россиян с «Госуслуг»

В мессенджер можно перенести данные с портала «Госуслуг» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В мессенджере MAX теперь можно использовать личные документы с портала «Госуслуги»: СНИДС, ИНН и другие. При условии получения согласия пользователя они будут представлены в разделе «Цифровой ID», сообщили журналисты.

«Доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем список будет расширен», — передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Минцифры сообщили о внедрении в мессенджере Max цифрового идентификатора личности. Инструмент частично заменяет бумажные документы и позволяет с помощью QR-кода, сформированного на основе данных с портала «Госуслуги», подтвердить возраст, статус студента или многодетного родителя.

