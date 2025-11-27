Средняя максимальная ставка достигла 15,5% годовых Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ноябре 2025 года российские банки неожиданно повысили ставки по депозитам, впервые с января средняя максимальная доходность достигла 15,5% годовых. Эксперты связывают этот рост с замедлением снижения ключевой ставки ЦБ и обострением конкуренции среди кредитных организаций за привлечение средств вкладчиков.

На этом фоне ряд банков анонсировал повышение доходности по краткосрочным вкладам: Московский кредитный банк предлагает до 19% годовых, Совкомбанк — до 18,5%, а МТС-Банк и банк «Дом.РФ» — до 16,5%. При этом ЦБ продолжает курс на снижение ключевой ставки, которая в октябре была уменьшена до 16,5% годовых. Подробнее о том, в каких банках выгоднее сейчас размещать свои средства — в материале URA.RU.

Банки неожиданно повысили ставки по вкладам

Во второй декаде ноября 2025 года средняя максимальная ставка по депозитам в ведущих банках повысилась до 15,5% годовых, что стало первым ростом показателя с января текущего года. Эксперты объясняют эту динамику замедлением темпов снижения ключевой ставки Банка России, а также усилением конкуренции между кредитными организациями за привлечение средств вкладчиков.

Продолжение после рекламы

Ряд банков объявил о повышении доходности по вкладам на срок от трех до шести месяцев. В частности, Московский кредитный банк поднял ставку до 19% годовых, Совкомбанк — до 18,5%, а МТС-Банк и банк «Дом.РФ» — до 16,5% годовых. Представители Т-Банка отметили, что новогодний период традиционно сопровождается некоторым увеличением ставок по депозитам.

Согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках увеличилась на 0,18 процентного пункта по сравнению с началом месяца. Наиболее значительно выросли ставки по депозитам на срок от 91 до 180 дней — на 0,34 п. п., до 15,1% годовых, в то время как ставки по краткосрочным вкладам сохранились на уровне около 14,8% годовых.

Топ-10 банков с самыми выгодными вкладами на ноябрь 2025 года

Среди наиболее выгодных вариантов для размещения средств выделяются предложения Газпромбанка и МТС Банка. Газпромбанк по вкладу «Ключевой момент» предлагает ставку до 18,50% годовых на срок от 181 до 1095 дней с минимальной суммой 500 тысяч рублей. МТС Банк предоставляет накопительный счет с доходностью до 18,00%, где проценты начисляются на ежедневный остаток, а срок размещения составляет от 30 до 61 дня. Эти предложения являются лидерами рынка по уровню доходности.

К группе банков с привлекательными, хотя и несколько более низкими ставками, можно отнести Т-Банк до 16,21% по «СмартВкладу», ПСБ до 16,20% по вкладу «Сильная ставка» и ВТБ до 16,00% по накопительному счету. Особого внимания заслуживает Металлинвестбанк, который предлагает не только базовую ставку 16,00%, но и дополнительный бонус 1% через маркетплейс Банки.ру, что делает его предложение особенно интересным для инвесторов.

Менее доходными, но все равно остающимися выше среднерыночных, являются предложения Московского кредитного банка — 15,40%, Своего Банка — 15,34%, Камкобанка — 15,25% и Локо-Банка — 15,20%. Эти варианты подойдут тем, кто ищет баланс между надежностью банка и приемлемым уровнем доходности, особенно при размещении средств на средние сроки — от 91 до 186 дней.

Банки с выгодными процентов для вклада Фото: URA.RU





Россияне переключились на краткосрочные вклады на фоне снижения ставок

Значительное перераспределение предпочтений россиян в сторону краткосрочных депозитов, сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева. Согласно данным на октябрь, вклады сроком до полугода занимают более 70% совокупного спроса. При этом трёхмесячные депозиты достигли годового максимума в 33,2%, а месячные программы сохраняют стабильную популярность на уровне 12,4%. Параллельно наблюдается снижение доли годовых вкладов до 22,6%, тогда как депозиты сроком свыше года практически не востребованы — их доля не превышает 7%.

Продолжение после рекламы

Эксперт прогнозирует, что в преддверии новогодних праздников банки усилят тренд на краткосрочные предложения, используя их как эффективный инструмент привлечения клиентов. Снижение ключевой ставки ЦБ с 18% до 17% в сентябре уже отразилось на доходности депозитов, которая сейчас редко превышает 14-15%.

Досрочное закрытие банковского вклада для перевода средств под более высокий процент может привести к полной потере накопленной доходности, предупреждает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева. При досрочном расторжении договора банк пересчитывает проценты по ставке «до востребования», составляющей всего 0,01-0,1% годовых, что означает потерю всей ранее накопленной доходности по вкладам, открытым под 18-20% годовых.

Эксперт также обращает внимание, что новые заманчивые предложения банков часто действуют лишь на часть суммы или в течение ограниченного периода. Асяева рекомендует вкладчикам внимательно изучать условия договоров и не поддаваться на маркетинговые акции, тщательно просчитывая финансовые последствия досрочного переоформления вкладов.

Что происходит с ключевой ставкой

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых

На заседании 24 октября Центробанк России принял ожидаемое рынком решение о снижении ключевой ставки до 16,5% годовых. Решение отражает постепенную стабилизацию экономики. Инфляция сохраняется на уровне около 8%. Основным сдерживающим фактором являются завышенные инфляционные ожидания. Эльвира Набиуллина подтвердила сохранение жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ планирует вернуться к нейтральной ставке 7,5–8,5% к 2027 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила о возможности возвращения к нейтральной ключевой ставке на уровне 7,5–8,5% в 2027 году. По уточненному прогнозу регулятора, средний уровень ключевой ставки в следующем году составит 13–15%. Она подчеркнула, что это значение является среднегодовым показателем, а вхождение в новый год будет происходить с более высокого уровня.

Как отметила глава ЦБ, в текущем году средняя ключевая ставка предварительно оценивается около 19%, тогда как на данный момент ее уровень зафиксирован на отметке 16,5%. Набиуллина подтвердила наличие пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки в следующем году, указав на запланированное дополнительное понижение в рамках денежно-кредитной политики регулятора.





Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что решение по изменению ключевой ставки будет принято после тщательного всестороннего обсуждения. На заседании совета директоров 19 декабря регулятор рассмотрит все факторы и аргументы. Как отметил Заботкин, процесс подготовки решения занимает пять дней и включает активные дискуссии между участниками совета директоров. При этом до начала «недели тишины», предшествующего публикации решения, — окончательный вариант не может быть известен даже руководству ЦБ.

Продолжение после рекламы

Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. в декабре

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о вероятном снижении ключевой ставки Банком России на 0,5 процентного пункта на декабрьском заседании. Как отметил эксперт на международном форуме «Россия: образ будущего», резкое снижение ставки маловероятно из-за проинфляционного эффекта от повышения налогов, однако повышения ставки также не ожидается. Шохин подчеркнул, что ЦБ продолжает политику аккуратного снижения ставки, сохраняя осторожность в связи с инфляционными рисками.