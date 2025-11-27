Порядка 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света
В Каховском округе без света остались свыше 71 тысячи человек, заявил Сальдо
За прошедшие сутки ВСУ активно осуществляли обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, пострадали несколько округов, а без света остались около ста тысяч человек.
«Каховский округ. Без света остаются свыше 71 тысячи человек в 126 населенных пунктах. Водоснабжение обеспечено резервными источниками», — написал Сальдо в telegram-канале, отметив, что в округе идут ремонтные работы.
Также в Нижнесерогозском округе без электроэнергии оставались более четырех тысяч человек в трех населенных пунктах. На данный момент энергоснабжение восстановлено в полном объеме. В Каланчакском округе без света остались 32 тысячи человек в 61 населенном пункте. Однаако к текущему моменту подача электричества восстановлена. Кроме того, были обстреляны населенные пункты Алешки, Каховка, Новая Каховка, Брилевка, Великая Лепетиха, Днепряны, Каиры, Новая Маячка, Обрывки, Подстепное, Пролетарская и Райское.
Ранее в Херсонской области произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на подстанции «Виноградово». По информации Сальдо, без электроснабжения остались 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Общее число жителей, затронутых происшествием, превысило 98 тысяч человек.
