Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
Российские средства ПВО сбили за сутки 263 беспилотника ВСУ самолетного типа
Военнослужащие российской армии освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка ДНР», — говорится в сообщении. По данным военного ведомства, также за сутки российская армия продвинулась в северном направлении микрорайонов Красноармейска. В районе Гришина (ДНР) ВС РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ.
Кроме того, как отмечает министерство, Украина за сутки потеряла больше 275 военных на красноармейском направлении СВО. В целом ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1355 боевиков.
Ранее стало известно, что украинское командование признало плачевную ситуацию у города Гуляйполе в Запорожской области. Туда направляют резервы и создают заградотряды и отправляют на верную гибель целые полки. ВС РФ эвакуируют мирных жителей в регионе, а украинские боевики продолжают обстреливать гражданские объекты. Подробнее о происходящем на фронте СВО — в материале URA.RU.
