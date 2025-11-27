Российские средства ПВО сбили за сутки 263 беспилотника ВСУ самолетного типа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военнослужащие российской армии освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка ДНР», — говорится в сообщении. По данным военного ведомства, также за сутки российская армия продвинулась в северном направлении микрорайонов Красноармейска. В районе Гришина (ДНР) ВС РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ.

Кроме того, как отмечает министерство, Украина за сутки потеряла больше 275 военных на красноармейском направлении СВО. В целом ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1355 боевиков.

