Ждать ли новогодние выплаты в 2025 году: кто получит деньги к праздникам

Каждый декабрь россияне начинают обсуждать возможные новогодние выплаты и премии. Появляются новости о том, что каждый совершеннолетний гражданин может рассчитывать на новогоднюю выплату от государства, пенсионерам обещают бонусную пенсию, а работники надеются на 13-ю зарплату. О том, какие новогодние выплаты можно получить — в материале URA.RU.

Что такое новогодние выплаты

Под названием «новогодние выплаты» обычно подразумевают любые единовременные меры поддержки, которые государство или работодатель предоставляет гражданам в конце года. В разные годы Россия действительно проводила такие программы: например, выплаты семьям с детьми в 2020 и 2021 годах.

Однако важно понимать: специальных «общих» выплат для всех граждан к каждому Новому году не существует. Если государство принимает решение о поддержке — об этом официально сообщает президент или профильные ведомства, а информация появляется в СМИ и на государственных ресурсах. На текущий момент никаких официальных заявлений о поддержке не поступало.

Выплатят ли новогоднюю премию всем совершеннолетним

Не так давно в соцсетях начали распространяться новости о том, что для каждого гражданина России подготовили новогоднюю выплату. Суммы разнились от одного сообщения к другому, но в среднем людям обещали 15 тысяч рублей для всех совершеннолетних россиян. Выплату якобы подготовил Социальный фонд России.

Но эта информация оказалась фейком. В «Единой России» предупредили, что таким образом мошенники пытаются переманить доверчивых россиян на свои сайты. «Это фейк. Пожалуйста, будьте бдительны, не переходите по ссылкам», — заявили в региональном сообществе «Единой России». «Обо всех положенных государством выплатах, можно узнать в государственных службах и ведомствах. Получайте информацию только из проверенных источников».

Новогодние выплаты на детей

Специальной единовременной детской выплаты к Новому году в этом сезоне не предусмотрено. Однако семьи продолжают получать основное универсальное пособие, которое назначается беременным женщинам и родителям детей до 17 лет при условии низкого дохода.

Это пособие объединяет сразу несколько прежних мер — от выплат беременным до пособий на детей 3-7 и 8-17 лет. Его размер составляет 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума — в зависимости от нуждаемости семьи. Важно помнить, что это пособие является основной поддержкой для семей, и его выплата продолжается независимо от сезона.

В декабре многие социальные выплаты могут прийти в двойном размере — из-за того, что в январские праздники государственные организации не работают. Стоит помнить, что это не дополнительная поддержка, а деньги, полученные заранее.

Новогодние выплаты пенсионерам

Единовременной новогодней выплаты для пенсионеров государство также не назначало. «Тринадцатую пенсию» вновь предложили ввести в «Справедливой России», однако партия выступает с этой инициативой с 2013 года — и так и не получила поддержку.

В некоторых случаях пенсионеры получают «двойную» пенсию в декабре. Но нужно понимать, что это не бонусные деньги, а выплата за январь следующего года. Перенос происходит из-за новогодних каникул — деньги заранее получают все пенсионеры, которым назначены выплаты по старости или по льготному статусу.

Также с 1 января 2026 года произойдет традиционная индексация страховых пенсий — на 7,6 процента. Она коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Социальные пенсии были проиндексированы ранее — с 1 апреля 2025 года на 14,75 процента.

Новогодняя премия на работе

В российском законодательстве нет нормы, которая требовала бы от всех компаний выдавать сотрудникам деньги к Новому году. Поэтому сам факт существования «тринадцатой зарплаты» зависит от того, как организована система оплаты труда внутри конкретной компании.

Если премии у работодателя не прописаны в локальных документах, работодатель вправе решать, выдавать вознаграждение или нет, ориентируясь на финансовые результаты, экономию бюджета или желание поощрить коллектив. В этом случае премия — добровольная. Руководитель сам устанавливает ее размер, сроки выплаты и критерии, которые он считает справедливыми.

Совсем иначе ситуация выглядит, когда система премирования закреплена в трудовом договоре работника, коллективном договоре или в положении об оплате труда. Если документ прямо говорит, что сотруднику положена премия по итогам года или к Новому году, такая выплата становится обязательной частью зарплаты, и работодатель уже не может отменить ее по собственному желанию. Если компания прописала условия премирования, она обязана строго их соблюдать.

Когда обязательную премию не выплачивают, занижают или задерживают, это считается нарушением трудового законодательства. Работник имеет право обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. Инспекторы проверят документы компании, выявят несоответствие и привлекут работодателя к ответственности. Для организаций штраф может достигать 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении — 70 тысяч.