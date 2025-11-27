Корабль «Союз МС-28» с российскими и американскими космонавтами вылетел к МКС. Видео
На борту «Союза МС-28» находится трое космонавтов
Фото: Пресс-служба Роскосмоса
Корабль «Союз МС-28» отправился к МКС с космодрома Байконур. На борту находятся: два космонавта «Роскосмоса» — Сергей Кудь-Сверчков (командир корабля) и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«В 12:27:57 мск с 31-й площадки взлетел „Союз“. В экипаже — Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс», — написали в telegram-канале «Роскосмоса».
Отмечается, что полет проходит штатно. Сначала корабль будет выведен на орбиту, затем отделится от третьей ступени ракеты, раскроет антенны и панели солнечных батарей. Стыковка с МКС пройдет в 15:38 по московскому времени.
