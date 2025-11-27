Меладзе и один из иноагентов в РФ спели вместе на одной сцене

Валерий Меладзе выступил в Молдавии в рамках караоке-фестиваля Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Молдавии прошло совместное выступление певца Валерия Меладзе и юмориста Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иноагентом). Видеозапись мероприятия появилась в интернете незадолго до запланированных концертов Меладзе в республике. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Валерий Меладзе выступил на одной сцене с иноагентом Максимом Галкиным в Молдавии», — передает telegram-канал. Выяснилось, что концерт артистов, которые в настоящее время проживают за пределами России, прошел в рамках караоке-фестиваля и был организован при финансовой поддержке местного олигарха Ренато Усатого.

Для зрителей вход на мероприятие был бесплатным. В ходе концерта артисты исполнили композицию Муслима Магомаева «Синяя вечность». В последнее время Валерий Меладзе регулярно посещает Молдавию. В текущем месяце он провел в республике два концерта, доход от которых, согласно имеющейся информации, составил более 30 миллионов рублей.

Кроме того, ранее Министерство национальной безопасности Израиля инициировало проверку в отношении Максима Галкина. Артиста подозревают в проявлении неуважения к государственному символу страны. Инцидент произошел во время концертного выступления в Петах-Тикве: юморист накрыл израильский флаг украинским. Законодательство Израиля предусматривает наказание за умышленное осквернение государственного символа — виновному может грозить тюремное заключение сроком до трех лет или штраф в размере до 15 тысяч долларов.