Устроившие взрыв на Крымском мосту приговорены к пожизненному заключению

Восемь человек, ответственных за взрыв на Крымском мосту, получили пожизненный срок
Фото: Официальный сайт «Крымский мост»
Суд вынес приговор по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в 2022 году. Восемь человек приговорены к пожизненному заключению, следует из хода заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
«Окончательно назначить <...> наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сообщил судья, его слова передает РИА Новости. В число осужденных вошли:
- Артем Азатьян (внесен в список террористов и экстремистов в России);
- Георгий Азатьян (внесен в список террористов и экстремистов в России);
- Олег Антипов (внесен в список террористов и экстремистов в России);
- Александр Былин (внесен в список террористов и экстремистов в России);
- Владимир Злоб (внесен в список террористов и экстремистов в России);
- Дмитрий Тяжелых (внесен в список террористов и экстремистов в России);
- Роман Соломко (внесен в список террористов и экстремистов в России);
- Артур Терчанян (внесен в список террористов и экстремистов в России).
Им инкриминировались совершение теракта, а также незаконное приобретение и транспортировка взрывных устройств. Кроме того, Романа Соломко и Артура Терчаняна обвинили в контрабанде взрывчатых веществ.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Следствие установило, что первый зампредседателя СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов в России) совместно с неустановленными лицами создал группу для подрыва транспортного перехода через Керченский пролив. Взрывчатка была спрятана в грузе фуры, которая въехала на мост. Эксперты полагают, что подрыв осуществили дистанционно. В результате теракта погибли пять человек: водитель и четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле рядом с местом взрыва. «Здесь… сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России», — сказал тогда президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.
