Устроившие взрыв на Крымском мосту приговорены к пожизненному заключению

Суд вынес приговор по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в 2022 году. Восемь человек приговорены к пожизненному заключению, следует из хода заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Следствие установило, что первый зампредседателя СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов в России) совместно с неустановленными лицами создал группу для подрыва транспортного перехода через Керченский пролив. Взрывчатка была спрятана в грузе фуры, которая въехала на мост. Эксперты полагают, что подрыв осуществили дистанционно. В результате теракта погибли пять человек: водитель и четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле рядом с местом взрыва. «Здесь… сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России», — сказал тогда президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.