Лукашенко высказался о завершении украинского конфликта
Лукашенко верит, что конфликт вскоре закончится
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине может быть близок к завершению. Сейчас он верит в завершение «как никогда», заявил глава республики журналистам.
«Как никогда верю», — сказал Лукашенко журналисту Павлу Зарубину. По словам президента, расслабляться нельзя — вдруг произойдет непредвиденная ситуация, которая «может развернуть обстановку вспять».
Ранее Лукашенко подчеркнул необходимость осторожного подхода со стороны США при выработке решений по урегулированию украинского конфликта. Как пишет «Царьград», президент выразил надежду на благоприятное разрешение ситуации, при условии, что американская сторона будет понимать сложность вопроса и необходимость поиска нетривиальных решений.
