Atlantic: Трамп меняет стратегию по Украине
В администрации Трампа произвели корректировку мирного плана
Фото: Official White House / Tia Dufour
Министр армии США Дэниел Дрисколл рассказал о планах президента США Дональда Трампа изменить подход к урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает журнал Atlantic.
«Трамп хочет использовать новый подход», — пишет Atlantic. Дрисколл сделал заявление в ходе встречи с европейскими дипломатами. Встреча прошла в резиденции американского посла в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским 19 ноября. Один из дипломатов поинтересовался, почему США резко сменили курс и отказались от давления на Россию посредством санкций. В ответ было сказано, что другие способы завершить конфликт оказались неэффективными. Дрисколл также подчеркнул, что дальнейшее промедление может привести к значительным потерям для Украины.
В администрации президента США Дональда Трампа произвели корректировку первоначального мирного плана по разрешению украинского конфликта — количество пунктов в документе было уменьшено. Если изначально план включал 28 пунктов, то теперь их осталось 22. Глава государства назвал документ «концепцией» и отметил, что ряд его положений уже предварительно согласован. Однако, согласно информации The Washington Post, сокращение оказалось более значительным — до 19 пунктов.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.