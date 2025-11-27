Atlantic: Трамп меняет стратегию по Украине

«Трамп хочет использовать новый подход», — пишет Atlantic. Дрисколл сделал заявление в ходе встречи с европейскими дипломатами. Встреча прошла в резиденции американского посла в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским 19 ноября. Один из дипломатов поинтересовался, почему США резко сменили курс и отказались от давления на Россию посредством санкций. В ответ было сказано, что другие способы завершить конфликт оказались неэффективными. Дрисколл также подчеркнул, что дальнейшее промедление может привести к значительным потерям для Украины.