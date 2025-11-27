Россия и Таджикистан тесно взаимодействуют по вопросам безопасности

Путин пригласил Рахмона 21 декабря в Санкт-Петербург Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и Таджикистан тесно взаимодействуют в сфере безопасности. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на полях саммите лидеров стран ОДКБ в Бишкеке. Глава РФ также пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на неформальный саммит, который пройдет 21 декабря в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, спецслужбы и силовые ведомства двух стран активно сотрудничают в вопросах региональной безопасности. Такое сотрудничество способствует укреплению стабильности в регионе. Трансляция саммита шла на телеканале «Россия 24».