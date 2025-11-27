Россия и Таджикистан тесно взаимодействуют по вопросам безопасности
Путин пригласил Рахмона 21 декабря в Санкт-Петербург
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия и Таджикистан тесно взаимодействуют в сфере безопасности. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на полях саммите лидеров стран ОДКБ в Бишкеке. Глава РФ также пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на неформальный саммит, который пройдет 21 декабря в Санкт-Петербурге.
По словам Путина, спецслужбы и силовые ведомства двух стран активно сотрудничают в вопросах региональной безопасности. Такое сотрудничество способствует укреплению стабильности в регионе. Трансляция саммита шла на телеканале «Россия 24».
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию в рамках государственного визита, который продлится три дня, передает «Царьград». Программа визита включает в себя переговоры с лидерами стран Средней Азии, участие в сессии ОДКБ, а также встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко. Особое внимание уделяется обсуждению ситуации на Украине и вопросам переговорного процесса.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.