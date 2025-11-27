Логотип РИА URA.RU
Работники «дочки» нефтяной компании в ХМАО показали подарки детям на Новый год. Видео

27 ноября 2025 в 19:45
«Дочка» крупной нефтяной компании из ХМАО подарила детям планшеты и проекторы на Новый год

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» из ХМАО) начали выдавать новогодние подарки детям работников. В коробку, помимо сладостей, положили игры, игрушки, проектор ночного неба и планшет для изучения иностранного языка. Видео с распаковкой подарка появилось в группе «Мамочки Сургута» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вау, ну-ка скажи, что это? Космический робот — это очень классная штука, проектор ночного неба, планшет для изучения английского языка, вот такая игрушка „Веселые каракули“, замок с привидениями, плакат с наклейками», — говорит женщина за кадром, пока девочка достает подарки. 

Нефтяники получили большие коробки с сюрпризами и сладостями. В набор вошли космонавт-проектор звездного неба, планшет для изучения английского языка, новогодняя композиция с елкой, игра «Веселые каракули», набор для раскопок «Дом с привидениями», большой плакат с наклейками «Усадьба Деда Мороза», мягкая игрушка-лошадка и сладости. 

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» показали новогодние подарки для детей сотрудников. Также праздничные сюрпризы заранее выдали работникам некоторые нефтесервисные предприятия региона.

Автор видео: группа «Мамочки Сургута» в социальной сети «ВКонтакте»

