«Дочка» крупной нефтяной компании из ХМАО подарила детям планшеты и проекторы на Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» из ХМАО) начали выдавать новогодние подарки детям работников. В коробку, помимо сладостей, положили игры, игрушки, проектор ночного неба и планшет для изучения иностранного языка. Видео с распаковкой подарка появилось в группе «Мамочки Сургута» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вау, ну-ка скажи, что это? Космический робот — это очень классная штука, проектор ночного неба, планшет для изучения английского языка, вот такая игрушка „Веселые каракули“, замок с привидениями, плакат с наклейками», — говорит женщина за кадром, пока девочка достает подарки.

Нефтяники получили большие коробки с сюрпризами и сладостями. В набор вошли космонавт-проектор звездного неба, планшет для изучения английского языка, новогодняя композиция с елкой, игра «Веселые каракули», набор для раскопок «Дом с привидениями», большой плакат с наклейками «Усадьба Деда Мороза», мягкая игрушка-лошадка и сладости.

