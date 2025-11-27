Аварийные бригады восстановили интернет в Арктической зоне ХМАО
В Белоярском районе востанавливают интернет
Аварийные бригады провели ремонт на магистральном канале связи в Березовском районе, сообщили URA.RU в Ростелекоме. До этого в некоторых поселках Арктической зоны пропал интернет.
«На магистральном канале связи произошли неполадки, которые привели к временному снижению производительности линии и перебоям с интернетом в отдельных населенных пунктах. Причины выясняются и могут быть разные — от резкого снижения температуры, которое как раз случилось в Березовском районе, до повреждения кабеля при проведении несогласованных земляных работ», — пояснили в компании.
Бригада провайдера уже восстановила работу интернета. Специалистам удалось оперативно локализовать поврежденный участок и приступить к работам.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Арктической зоны остались без интернета. Перебои случились в поселках Хулимсунт, Приполярный, Саранпауль, Ломбовож и Сосьва. Также местные наблюдали неполадки с сотовой сетью.
