Горнолыжный комплекс в Сургуте объявил об открытии зимнего сезона
Зимний сезон на горнолыжном комплексе в Сургуте откроется 29 ноября
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Сургутский горнолыжный комплекс «Каменный мыс» открывает зимний сезон 29 ноября. Об этом менеджеры сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Открытие центрального склона уже 29 ноября. В этот день начнут работать оба подъемника. Мы полностью привели их в порядок. Так же для всех будет доступна учебная трасса», — говорится в сообщении.
Другие горнолыжные курорты в ХМАО пока не готовы назвать точные даты. «До 10 декабря горнолыжный комплекс точно пока не открывается. Сейчас ведется работа по оснежению трасс. Теплая погода не позволяла начать раньше, техника работает только при минусовой температуре воздуха», — узнал корреспондент URA.RU в ханты-мансийском «Хвойном урмане». В горнолыжном комплексе Нижневартовска «Трехгорье» на звонок журналиста не ответили.
Ранее URA.RU сообщало, что с наступлением холодов югорчане начали массово покупать зимнюю одежду и спортивный инвентарь. Продажи ряда категорий выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.
