Депздрав ХМАО сделал заявление после гибели пациента с пневмонией из-за ошибочного диагноза

Пациент с пневмонией погиб после осложнений от пневмонии Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Департамент здравоохранения Югры провел проверку после смерти пациента с пневмонией, которому ранее ошибочно поставили диагноз ОРВИ. Результаты передали в правоохранительные органы.

В ведомстве уточнили, что изучали качество и безопасность оказанной помощи. «По указанному случаю депздравом Югры проведен ведомственный контроль качества и безопасности оказания медицинской помощи пациенту. Полный перечень материалов передан в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки», — сообщили в депздраве. После комментария там отметили, что продолжают взаимодействие со следственными органами.