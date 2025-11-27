Депздрав ХМАО сделал заявление после гибели пациента с пневмонией из-за ошибочного диагноза
Пациент с пневмонией погиб после осложнений от пневмонии
Департамент здравоохранения Югры провел проверку после смерти пациента с пневмонией, которому ранее ошибочно поставили диагноз ОРВИ. Результаты передали в правоохранительные органы.
В ведомстве уточнили, что изучали качество и безопасность оказанной помощи. «По указанному случаю депздравом Югры проведен ведомственный контроль качества и безопасности оказания медицинской помощи пациенту. Полный перечень материалов передан в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки», — сообщили в депздраве. После комментария там отметили, что продолжают взаимодействие со следственными органами.
Ранее URA.RU писало, что в Советской районной больнице умер пациент с пневмонией. Ему несколько раз отказывали в госпитализации после ошибочного диагноза ОРВИ.
