Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Депздрав ХМАО сделал заявление после гибели пациента с пневмонией из-за ошибочного диагноза

Депздрав ХМАО провел проверку после гибели пациента с пневмонией
27 ноября 2025 в 15:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пациент с пневмонией погиб после осложнений от пневмонии

Пациент с пневмонией погиб после осложнений от пневмонии

Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Департамент здравоохранения Югры провел проверку после смерти пациента с пневмонией, которому ранее ошибочно поставили диагноз ОРВИ. Результаты передали в правоохранительные органы.

В ведомстве уточнили, что изучали качество и безопасность оказанной помощи. «По указанному случаю депздравом Югры проведен ведомственный контроль качества и безопасности оказания медицинской помощи пациенту. Полный перечень материалов передан в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки», — сообщили в депздраве. После комментария там отметили, что продолжают взаимодействие со следственными органами.

Ранее URA.RU писало, что в Советской районной больнице умер пациент с пневмонией. Ему несколько раз отказывали в госпитализации после ошибочного диагноза ОРВИ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал