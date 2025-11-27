Логотип РИА URA.RU
Фото экс-губернатора ХМАО Комаровой исчезли со стен галереи в окружной думе. Фото

27 ноября 2025 в 20:28
Окружная дума обновила фотогалерею

Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

Фото экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой исчезли со стен галереи в окружной думе. Если раньше портреты бывшей главы региона (и действующего сенатора Совета Федерации) встречались с первого по шестой этаж на лестничной экспозиции, то теперь их количество сокращено.

«Изображения Комаровой доступны в двух вариантах — на групповых фото (таких всего два, одно из них было сделано на 30-летнем юбилее думы) или ее парадные портреты как часть интерьера в кабинетах. Появилось много новых фото действующего губернатора Руслана Кухарука», — отметил парламентский корреспондент URA.RU.

На стенах сохранились архивные портреты первого главы региона Александра Филипенко, а также стоявших у истоков югорского парламентаризма Сергея Собянина и Василия Сондыкова. В думе отметили, что экспозиция обновилась несколько недель назад.

Фотогалерея находится на шести этажах думского крыла Дома правительства ХМАО

Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

