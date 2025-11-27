ХМАО накроют 40-градусные морозы

В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 28 ноября, местами резко похолодает. В некоторых районах региона температура опустится до -41 градуса, передает окружной Гидрометцентр.

«Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-восточный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -30, -35, при натекании облачности -24, -29, в Кондинском районе до -14, в Березовском и Белоярском районах до -41, днем по западной половине округа -20, -25, местами до -10, по восточной половине -26, -31», — сообщают на своем сайте синоптики.