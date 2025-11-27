ХМАО накроют 40-градусные морозы
В Югру придут 40-градусные морозы
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 28 ноября, местами резко похолодает. В некоторых районах региона температура опустится до -41 градуса, передает окружной Гидрометцентр.
«Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-восточный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -30, -35, при натекании облачности -24, -29, в Кондинском районе до -14, в Березовском и Белоярском районах до -41, днем по западной половине округа -20, -25, местами до -10, по восточной половине -26, -31», — сообщают на своем сайте синоптики.
В крупнейших городах ХМАО, согласно данным «Яндекс Погоды», 28 ноября ожидается следующая погода:
- Сургут — от -27 до -29, ощущается как от -32 до -34. Утром и днем солнечно;
- Нижневартовск — от -28 до -31, ощущается как от -34 до -37. Утром солнечно;
- Нефтеюганск — от -26 до -30, ощущается как от -33 до -36. Солнечно в течение дня;
- Ханты-Мансийск — от -18 до -26, ощущается как от -27 до -31. Днем солнечно, ночью пойдет снег;
В субботу, 29 ноября, сохранится морозная погода. В восточной части Югры ночью при прояснениях синоптики Гидрометцентра ожидают до -38.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!