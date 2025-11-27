Власти ХМАО взяли под контроль ситуацию с проблемным застройщиком

В ХМАО создали рабочую группу для решения проблемы с застройщиком Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Власти Югры создали рабочую группу для решения проблемы с застройщиком ДСК-1. Девелопер задерживает строительство домов в нескольких городах региона.

«Правительство Югры переходит к активным действиям для разрешения проблемы с объектами застройщика ДСК-1. По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука создана специальная рабочая группа, которая займется защитой прав и интересов семей, вложивших средства в долевое строительство. Ее возглавил заместитель губернатора Азат Ислаев», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Рабочая группа будет контролировать все процессы — от завершения работ до передачи квартир. Специалисты уже провели первое заседание. Застройщику предложили предоставить план по домам, которые ввели, но квартиры из них еще не передали владельцам.

Девелопер строит в Югре 13 многоквартирных домов. Из них 11 — с привлечением средств более полутора тысяч дольщиков

«Приоритетом является исполнение застройщиком всех обязательств. Ситуации, когда дольщикам предлагают принять квартиры без отделки (если это не было согласовано дополнительно), будут пресекаться. Жилстройнадзор Югры уже подтвердил, что граждане имеют полное право требовать исполнения первоначальных условий договора», — уточнили власти.