Жители многоэтажки в Сургуте полгода жалуются на ржавую воду
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сургуте жители дома на улице Профсоюзов, 34 уже полгода сталкиваются с ржавой водой из крана. Об этом URA.RU рассказала одна из жильцов.
«Пока других горожан предупреждают о временном ухудшении качества водоснабжения, для нас такая вода — обычное дело. Ситуация становится только хуже, фильтры чернеют за считанные секунды, однако спецслужбы просто бездействуют», — объяснила сургутянка. После этого она добавила, что проблемы затрагивают весь подъезд.
По ее словам, стирать белые вещи стало практически невозможно: приходится подбирать специальные режимы и использовать дополнительные средства. Жильцы жалуются, что с такой водой сложно принимать ванну и купать маленьких детей.
В Горводоканал Сургута направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
