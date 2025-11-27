Жители многоэтажки в Сургуте полгода жалуются на ржавую воду

Жильцы полгода пытаются справиться с ржавой водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте жители дома на улице Профсоюзов, 34 уже полгода сталкиваются с ржавой водой из крана. Об этом URA.RU рассказала одна из жильцов.

«Пока других горожан предупреждают о временном ухудшении качества водоснабжения, для нас такая вода — обычное дело. Ситуация становится только хуже, фильтры чернеют за считанные секунды, однако спецслужбы просто бездействуют», — объяснила сургутянка. После этого она добавила, что проблемы затрагивают весь подъезд.

По ее словам, стирать белые вещи стало практически невозможно: приходится подбирать специальные режимы и использовать дополнительные средства. Жильцы жалуются, что с такой водой сложно принимать ванну и купать маленьких детей.

Продолжение после рекламы