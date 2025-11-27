Власти ХМАО смогли сократить дефицит бюджета на 2026 год

Дума ХМАО проголосовала за бюджет на 2026 год Фото: Елена Антипина, URA.RU

Дума ХМАО на пятидесятом заседании парламента приняла откорректированный бюджет на 2026–2029 годы. Правительству удалось сократить дефицит на два миллиарда рублей. Доходы на 2026 год составят 419,5 млрд рублей, передает журналист URA.RU из зала заседаний.

«Решение принято», — объявил после голосования спикер окружной думы Борис Хохряков. Документ поддержали 34 депутата. На 2026 год предусмотрены доходы 419,5 млрд рублей, расходы 476,7 млрд и дефицит 57,2 млрд.

Покрывать дефицит власти планируют за счет облигаций, кредитов банков и федерального бюджета, а также продажи акций. При этом Югра остается регионом с умеренной долговой устойчивостью: верхний предел госдолга составит 43,9% от доходов без учета трансфертов, что соответствует рекомендациям бюджетного законодательства и Минфина. Дефицит удалось снизить с 59 до 57 млрд рублей, сообщила замгубернатора Вера Дюдина журналисту URA.RU.

«Накануне на комитете мы уточнили нюансы после обсуждения федерального бюджета. Прошли корректировки перечислений в фонд пенсионного и социального страхования, уточнена численность. Благодаря этому расходы и дефицит удалось сократить почти на два миллиарда рублей», — отметила она.