В Сургуте сорвался финал семейного конкурса в День матери

Творческие работы участников оценят дистанционно вместо очного финала Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) отменили очный финал городского конкурса «Мама в кубе 2025», запланированный на 30 ноября. Об этом организаторы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с болезнью нескольких семей-участников финальное мероприятие конкурса „Мама в кубе 2025“, запланированное на 30 ноября, не состоится. Творческие работы участников будут оценены конкурсной комиссией дистанционно», — говорится в сообщении.

Конкурс проводят для семей, воспитывающих трех и более детей. Организаторами выступают «Дворец торжеств» и центр поддержки семей «Круг надежд».

