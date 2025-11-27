Логотип РИА URA.RU
В Сургуте сорвался финал семейного конкурса в День матери

27 ноября 2025 в 18:07
Творческие работы участников оценят дистанционно вместо очного финала

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) отменили очный финал городского конкурса «Мама в кубе 2025», запланированный на 30 ноября. Об этом организаторы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с болезнью нескольких семей-участников финальное мероприятие конкурса „Мама в кубе 2025“, запланированное на 30 ноября, не состоится. Творческие работы участников будут оценены конкурсной комиссией дистанционно», — говорится в сообщении.

Конкурс проводят для семей, воспитывающих трех и более детей. Организаторами выступают «Дворец торжеств» и центр поддержки семей «Круг надежд».

Ранее URA.RU рассказывало, как необычно поздравить женщин в ХМАО с Днем матери. Местные мастера предлагают не только классические цветы, но и съедобные композиции, трендовые вазы и светящиеся букеты из бабочек.

