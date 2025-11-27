В Сургуте сорвался финал семейного конкурса в День матери
Творческие работы участников оценят дистанционно вместо очного финала
В Сургуте (ХМАО) отменили очный финал городского конкурса «Мама в кубе 2025», запланированный на 30 ноября. Об этом организаторы сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с болезнью нескольких семей-участников финальное мероприятие конкурса „Мама в кубе 2025“, запланированное на 30 ноября, не состоится. Творческие работы участников будут оценены конкурсной комиссией дистанционно», — говорится в сообщении.
Конкурс проводят для семей, воспитывающих трех и более детей. Организаторами выступают «Дворец торжеств» и центр поддержки семей «Круг надежд».
