Сургутянка предлагает обняться и выслушать за деньги
В Сургуте появилась услуга для одиноких людей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Сургуте появилось объявление о платной эмоциональной поддержке для одиноких горожан. Предложение размещено на сервисе объявлений.
«Когда вам тяжело, грустно, нет рядом близкого человека, не с кем поговорить и не хватает душевного тепла — напишите мне, договоримся о встрече. Обниму вас, поддержу», — написала автор объявления. После этого она уточнила, что готова встретиться в любом удобном месте.
Сургутянка предлагает прогуляться в парке или выпить кофе в кафе. В объявлении указано, что общение будет конфиденциальным.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!