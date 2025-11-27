Логотип РИА URA.RU
Общество

Сургутянка предлагает обняться и выслушать за деньги

В Сургуте начали предлагать платные объятия и разговоры по душам
27 ноября 2025 в 17:36
В Сургуте появилась услуга для одиноких людей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте появилось объявление о платной эмоциональной поддержке для одиноких горожан. Предложение размещено на сервисе объявлений.

«Когда вам тяжело, грустно, нет рядом близкого человека, не с кем поговорить и не хватает душевного тепла — напишите мне, договоримся о встрече. Обниму вас, поддержу», — написала автор объявления. После этого она уточнила, что готова встретиться в любом удобном месте.

Сургутянка предлагает прогуляться в парке или выпить кофе в кафе. В объявлении указано, что общение будет конфиденциальным.

