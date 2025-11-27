Вахтовик из ХМАО отсудил у компании компенсацию за выговор из-за самогона
Нефтяник из ХМАО получил выговор из-за самодельного напитка, найденного в вагончике
Вахтовик из ХМАО подал в суд на нефтяную компанию из-за выговора, который ему объявили за самогон, якобы найденный на рабочем месте. Суд решил, что компания обвинила сотрудника ошибочно. Анализ жидкости проводила лаборатория, не имеющая полномочий проверять пищевые и спиртосодержащие продукты, говорится в решении Белоярского городского суда.
«Признать незаконным привлечение к дисциплинарной ответственности в форме выговора и взыскать с НК „Горный“ в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей. Экспертиза, на которую ссылался работодатель, была выполнена организацией, не аккредитованной на проведение исследований пищевых и спиртосодержащих продуктов, поэтому она не может подтверждать нарушение работником приказа», — указано в документах суда, с которым ознакомилось агентство.
Вахтовик работал начальником участка на месторождении в ХМАО. Во время проверки в его вагончике нашли две бутылки домашнего напитка: большую пятилитровую с темной жидкостью и меньшую — с квасом светлого цвета. Руководство решило, что это брага или самогон, и объявило сотруднику выговор за нарушение приказа, запрещающего любой алкоголь на месторождении.
Работник объяснил, что готовил обычный квас из хлеба, сахара, изюма и сухой закваски. Такой квас он делал для себя в свободное время, и это не спиртной напиток. Однако компания отправила найденную жидкость на экспертизу, которая показала около шести процентов спирта. На основании этого и был вынесен выговор.
Выяснилось, что экспертизу проводила компания, не имеющая права исследовать пищевые или алкоголь. Она аккредитована только для проверки нефти и газа. Поэтому ее заключение не может быть использовано как доказательство. Суд решил, что компания не подтвердила факт нарушения приказа. Наказание работника признали незаконным.
Суд отменил выговор и постановил, что работодатель должен выплатить сотруднику 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Истец был признан невиновным, поскольку доказательств его причастности к изготовлению алкоголя не нашли.
