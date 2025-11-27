Мать погибшего участника СВО из Тюменской области не могла получить выплаты

В Заводоуковске (Тюменская область) прокуратура помогла матери погибшего участника СВО получить причитающиеся ей выплаты. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ведомства.

«Межрайонная прокуратура помогла матери погибшего собрать необходимые справки и документы для получения причитающихся выплат, организовала взаимодействие с территориальным органом социальной защиты населения. В настоящее время матерью погибшего выплаты получены в полном объеме», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

Там уточнили, что прокуратура на постоянной основе следит соблюдением требований законодательства в отношении участников СВО и их семей. Ранее агентство писало о том, что Тобольский городской суд лишил местную жительницу права на получение выплат за погибшего на спецоперации бывшего мужа. Соответствующий иск подала мать военного.