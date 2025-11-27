Логотип РИА URA.RU
Общество

Мать погибшего участника СВО из Тюменской области не могла получить выплаты

Прокуратура помогла матери погибшего на СВО жителя Заводоуковска добиться выплат
27 ноября 2025 в 16:40
Мужчина погиб во время выполнения боевых задач спецоперации

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Заводоуковске (Тюменская область) прокуратура помогла матери погибшего участника СВО получить причитающиеся ей выплаты. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ведомства.

«Межрайонная прокуратура помогла матери погибшего собрать необходимые справки и документы для получения причитающихся выплат, организовала взаимодействие с территориальным органом социальной защиты населения. В настоящее время матерью погибшего выплаты получены в полном объеме», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

Там уточнили, что прокуратура на постоянной основе следит соблюдением требований законодательства в отношении участников СВО и их семей. Ранее агентство писало о том, что Тобольский городской суд лишил местную жительницу права на получение выплат за погибшего на спецоперации бывшего мужа. Соответствующий иск подала мать военного.

