Возле здания цирка Тюмени были установлены пять фигур белых медведей огромного размера Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Возле цирка на Цветном бульваре Тюмени установили фигуры огромных светящихся белых медведей. Об этом с места событий сообщил фотокорреспондент URA.RU Никита Сабашников. По его словам, вечером 27 ноября там прошла церемония открытия новогодней инсталляции.

«На церемонию открытия пришли десятки жителей и гостей Тюмени. Многие фотографировались с мишками и записывали сторис для социальных сетей. Также были конкурсы с символическими призами и подарками», — рассказал фотокорреспондент агентства.

В этому году на Цветном бульваре установили пять фигур белых медведей. Каждая — со своим именем: Папа Миша, Матильда Потаповна, Умка, Пломбир и Топтыжка. Ранее URA.RU писало о том, что похожие скульптуры также появятся в Тобольске.