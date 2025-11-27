На Цветной бульвар Тюмени вернулись новогодние белые мишки. Видео
Возле здания цирка Тюмени были установлены пять фигур белых медведей огромного размера
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Возле цирка на Цветном бульваре Тюмени установили фигуры огромных светящихся белых медведей. Об этом с места событий сообщил фотокорреспондент URA.RU Никита Сабашников. По его словам, вечером 27 ноября там прошла церемония открытия новогодней инсталляции.
«На церемонию открытия пришли десятки жителей и гостей Тюмени. Многие фотографировались с мишками и записывали сторис для социальных сетей. Также были конкурсы с символическими призами и подарками», — рассказал фотокорреспондент агентства.
В этому году на Цветном бульваре установили пять фигур белых медведей. Каждая — со своим именем: Папа Миша, Матильда Потаповна, Умка, Пломбир и Топтыжка. Ранее URA.RU писало о том, что похожие скульптуры также появятся в Тобольске.
