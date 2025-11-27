Тюменская область делится опытом разработки программ для межвузовского кампуса

Тюменский межвузовский кампус рассчитан на 5 000 студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» (Краснодарский край) заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер представил опыт построения региональной экспертизы научно-технологических продуктов и программ будущего кампуса. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. О планах по строительству межвузовского кампуса международного уровня в Тюмени было объявлено несколько лет назад.

«Вместо оценивания программ „сверху“, ставка была сделана на независимую и включенную экспертную поддержку. Выстроена двухуровневая система экспертизы. Первый уровень носил стратегический характер и нацелен на верификацию целеполагания программ. Второй нацелен на экспертизу конкретных продуктов. Благодаря этому повышается объективность при принятии решений о нужности и востребованности той или иной программы, продукта», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова Алексея Райдера.