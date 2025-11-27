Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Тюменская область делится опытом разработки программ для межвузовского кампуса

27 ноября 2025 в 18:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменский межвузовский кампус рассчитан на 5 000 студентов

Тюменский межвузовский кампус рассчитан на 5 000 студентов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» (Краснодарский край) заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер представил опыт построения региональной экспертизы научно-технологических продуктов и программ будущего кампуса. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. О планах по строительству межвузовского кампуса международного уровня в Тюмени было объявлено несколько лет назад.

«Вместо оценивания программ „сверху“, ставка была сделана на независимую и включенную экспертную поддержку. Выстроена двухуровневая система экспертизы. Первый уровень носил стратегический характер и нацелен на верификацию целеполагания программ. Второй нацелен на экспертизу конкретных продуктов. Благодаря этому повышается объективность при принятии решений о нужности и востребованности той или иной программы, продукта», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова Алексея Райдера.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени началось строительство межвузовского кампуса. В конце декабря 2024 года госэкспертиза одобрила проект гостиницы. Площадь территории будущего кампуса составит 15,6 гектара. В нем смогут проживать более пяти тысяч студентов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал