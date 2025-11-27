Спикер думы Тюмени Иванова проходит согласование на выборы в ГД

Светлана Иванова улетела в важную командировку в Москву Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова проходит согласование на избрание в Госдуму в 2026 году. Источники агентства, близкие к властям сообщают, что она улетела в столицу где проводит встречи с руководством партии.

«С высокой долей вероятности, ей удастся согласовать свою кандидатуру и она будет участвовать в выборы в ГД», — сообщают инсайдеры URA.RU.

Пресс-секретарь гордумы Светлана Крюкова сообщила корреспонденту агентства, что официальный повод командировки — участие в форуме муниципальных депутатов ЕР. Там у Светланы Владимировны будет возможность уже во второй раз за полтора месяца увидеться с лидером партии Дмитрием Медведевым.

Инсайдеры предполагают, что Иванова сменит в федеральном парламенте 75-летнего Эрнеста Валеева. Слухи о том, что он сдаст мандат, ходят с 2023 года.