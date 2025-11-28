В Тюменскую область придет резкое похолодание

Днем столбики термометров местами опустятся до -18 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории Тюменской области днем 28 ноября ожидается местами похолодание до -18 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 28 ноября прогнозируется температура воздуха -3, -8 градусов, местами до -13, -18», — сообщается на сайте управления. Похолодание началось в регионе минувшей ночью, столбики термометра опускались до -23 градусов.