В Тюменскую область придет резкое похолодание
Днем столбики термометров местами опустятся до -18 градусов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На территории Тюменской области днем 28 ноября ожидается местами похолодание до -18 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 28 ноября прогнозируется температура воздуха -3, -8 градусов, местами до -13, -18», — сообщается на сайте управления. Похолодание началось в регионе минувшей ночью, столбики термометра опускались до -23 градусов.
Синоптики обещают тюменцам местами небольшой снег и гололед. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.
