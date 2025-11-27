Татьяна работает воспитателем в детском саду Ялуторовска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) воспитатель детского сада №10 Татьяна Варсеева стала победителем ежегодного всероссийского конкурса «Воспитатели России». Об этом в соцсети сообщил губернатор региона Александр Моор.

В конкурсе участвовало более 4000 педагогов Фото: telegram-канал Александра Моора





«Сегодняшний день богат на победы, и не только спортивные! Тюменский педагог Татьяна Варсеева стала победителем XIII Всероссийского конкурса „Воспитатели России“ в номинации „Молодые профессионалы“», — сообщил Моор в telegram-канале.