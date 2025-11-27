Педагог из Тюменской области стала лучшим воспитателем в стране. Фото
Татьяна работает воспитателем в детском саду Ялуторовска (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Ялуторовске (Тюменская область) воспитатель детского сада №10 Татьяна Варсеева стала победителем ежегодного всероссийского конкурса «Воспитатели России». Об этом в соцсети сообщил губернатор региона Александр Моор.
В конкурсе участвовало более 4000 педагогов
«Сегодняшний день богат на победы, и не только спортивные! Тюменский педагог Татьяна Варсеева стала победителем XIII Всероссийского конкурса „Воспитатели России“ в номинации „Молодые профессионалы“», — сообщил Моор в telegram-канале.
В конкурсе участвовало более 4000 педагогов из разных регионов. Глава региона поздравил победительницу и пожелал дальнейших профессиональных успехов.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!