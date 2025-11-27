Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Педагог из Тюменской области стала лучшим воспитателем в стране. Фото

28 ноября 2025 в 00:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Татьяна работает воспитателем в детском саду Ялуторовска (архивное фото)

Татьяна работает воспитателем в детском саду Ялуторовска (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) воспитатель детского сада №10 Татьяна Варсеева стала победителем ежегодного всероссийского конкурса «Воспитатели России». Об этом в соцсети сообщил губернатор региона Александр Моор.

В конкурсе участвовало более 4000 педагогов

Фото: telegram-канал Александра Моора


«Сегодняшний день богат на победы, и не только спортивные! Тюменский педагог Татьяна Варсеева стала победителем XIII Всероссийского конкурса „Воспитатели России“ в номинации „Молодые профессионалы“», — сообщил Моор в telegram-канале.

В конкурсе участвовало более 4000 педагогов из разных регионов. Глава региона поздравил победительницу и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал