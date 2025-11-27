Тюменские водители получили полтора миллиона штрафов за превышение скорости

В Тюменской области расширили сеть камер фиксации нарушений ПДД Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С начала года в Тюменской области из-за превышения скорости произошло 677 ДТП. В результате аварий погибли 57 человек, еще 874 получили ранения. Об этом сообщил telegram-канал регионального управления Госавтоинспекции. Там уточнили, что уличные камеры полтора миллиона раз фиксировали факты нарушения скоростного режима тюменскими водителями.

В этом году на федеральных и региональных трассах Тюменской области увеличилось количество камер, фиксирующих превышение скорости водителями. Кроме того, представители Госавтоинспекции регулярно напоминают водителям о важности соблюдения безопасного скоростного режима.

Госавтоинспекция Тюменской области призывает тюменских автолюбителей учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости, особенно в осенне-зимний период, когда погода нестабильна. Также важно принимать во внимание личный опыт вождения, самочувствие и интенсивность движения.