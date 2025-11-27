Логотип РИА URA.RU
Слежки станет больше: власти Тюмени закупают камеры для борьбы с нарушителями

В Тюмени установят камеры слежки за водителями, закрывающими номера авто
27 ноября 2025 в 21:20
Где конкретно появятся новые камеры - неизвестно

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменские власти закупают камеры, которые могут автоматические фиксировать семь видов административных нарушений на дорогах. В частности, от них не укроются водители, закрывающие номера своих авто, чтобы не получать штрафы, а также те, кто мешает проезду мусоровозов к бакам. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Поставка специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, работающими в автоматическом режиме. Оборудование должно фиксировать нарушения семи видов, а также иметь возможность передачи видеопотока в профильные системы МВД, ФСБ, МЧС и других ведомств», — следует из документов закупки.

Внимание камер будут привлекать те, кто скрывает госномера на автомобилях, нарушает правила парковки в платных зонах, создает свалки мусора, мешает проезду мусоровозов к контейнерам, перевозит сыпучие грузы без защитного полога и т.д.

Четыре новые камеры обойдутся в 3 400 000 рублей. Они будут работать в  непрерывном режиме, а также иметь способность распознавать не только российские номера, но и те, которые выданы в других государствах.

