Слежки станет больше: власти Тюмени закупают камеры для борьбы с нарушителями

Где конкретно появятся новые камеры - неизвестно

Тюменские власти закупают камеры, которые могут автоматические фиксировать семь видов административных нарушений на дорогах. В частности, от них не укроются водители, закрывающие номера своих авто, чтобы не получать штрафы, а также те, кто мешает проезду мусоровозов к бакам. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Поставка специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, работающими в автоматическом режиме. Оборудование должно фиксировать нарушения семи видов, а также иметь возможность передачи видеопотока в профильные системы МВД, ФСБ, МЧС и других ведомств», — следует из документов закупки.

Внимание камер будут привлекать те, кто скрывает госномера на автомобилях, нарушает правила парковки в платных зонах, создает свалки мусора, мешает проезду мусоровозов к контейнерам, перевозит сыпучие грузы без защитного полога и т.д.

