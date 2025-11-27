В Тюмени открылся первый в России региональный Дом Союза женщин
Региональный Дом Союза женщин России открылся в историческом здании по адресу Ленина, 47
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В одном из исторических зданий Тюмени по адресу Ленина, 47 открылся первый в РФ региональный Дом Союза женщин России. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.
«Сегодня в одном из старейших и знаковых зданий нашего города открылся первый в России региональный Дом Союза женщин. Это место сразу привлекает внимание прохожих своим нарядным видом — украшенные елки, ухоженный фасад, излучающий тепло и уют. Символично, что стены этого здания видели много эпох и судеб. В разные годы здесь располагались фельдшерско-акушерская школа, медицинское училище и отделение Детского фонда имени Ленина. Атмосфера созидания, заботы о жизни, здоровье и счастливом детстве сохранилась и сегодня», — написал мэри Тюмени в своем telegram-канале.
Дом Союза должен стать центром поддержки для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организация будет предоставлять социальное, психологическое, юридическое и материальное сопровождение. В том числе, семьям участников специальной военной операции.
Ранее URA.RU писало о том, что председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова получила благодарность председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Награду за вклад в партийный проект «Женское движение ЕР», региональным координатором которого выступает Иванова, глава партии вручал лично на форуме в Москве.
