В Тюмени открылся первый в России региональный Дом Союза женщин

Региональный Дом Союза женщин России открылся в историческом здании по адресу Ленина, 47 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В одном из исторических зданий Тюмени по адресу Ленина, 47 открылся первый в РФ региональный Дом Союза женщин России. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Афанасьев.

«Сегодня в одном из старейших и знаковых зданий нашего города открылся первый в России региональный Дом Союза женщин. Это место сразу привлекает внимание прохожих своим нарядным видом — украшенные елки, ухоженный фасад, излучающий тепло и уют. Символично, что стены этого здания видели много эпох и судеб. В разные годы здесь располагались фельдшерско-акушерская школа, медицинское училище и отделение Детского фонда имени Ленина. Атмосфера созидания, заботы о жизни, здоровье и счастливом детстве сохранилась и сегодня», — написал мэри Тюмени в своем telegram-канале.

Дом Союза должен стать центром поддержки для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организация будет предоставлять социальное, психологическое, юридическое и материальное сопровождение. В том числе, семьям участников специальной военной операции.

