В Тюмени создали двухметровую книгу о достижениях России

В детских садах Тюмени проходят бесплатные спектакли, главной декорацией для которых стала двухметровая книга о достижениях страны. Об этом URA.RU рассказал автор проекта Денис Осинцев. Он уточнил, что постановки организованы в рамках реализации гранта Президентского Фонда культурных инициатив.

«Зрители — дети старших и подготовительных групп. Главная „фишка“ спектакля-сказки — огромная книга 1,5х1,7 метра. На ее страницах — объемные иллюстрации, рассказывающие о достижениях нашей страны в целом и Тюменской области в частности. На одной из них дети узнают о полете в космос Юрия Гагарина, на другой — о залежах нефти, газа, угля и алмазов, которыми богата Сибирь. Рассказываем мы и о героях Великой Отечественной войны, а также про „Бессмертный полк“, который был придуман как раз в нашей Тюменской области», — пояснил агентству Денис Осинцев.