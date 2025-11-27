В Тюмени создали двухметровую книгу о достижениях России
Книгу о достижениях России показывают воспитанникам детских садов Тюмени
Фото: Илья Московец © URA.RU
В детских садах Тюмени проходят бесплатные спектакли, главной декорацией для которых стала двухметровая книга о достижениях страны. Об этом URA.RU рассказал автор проекта Денис Осинцев. Он уточнил, что постановки организованы в рамках реализации гранта Президентского Фонда культурных инициатив.
«Зрители — дети старших и подготовительных групп. Главная „фишка“ спектакля-сказки — огромная книга 1,5х1,7 метра. На ее страницах — объемные иллюстрации, рассказывающие о достижениях нашей страны в целом и Тюменской области в частности. На одной из них дети узнают о полете в космос Юрия Гагарина, на другой — о залежах нефти, газа, угля и алмазов, которыми богата Сибирь. Рассказываем мы и о героях Великой Отечественной войны, а также про „Бессмертный полк“, который был придуман как раз в нашей Тюменской области», — пояснил агентству Денис Осинцев.
Он добавил, что на последних страницах двухметровой книги перечисляются главные достопримечательности Тюмени. В том числе, термальные источники, четырехуровневая набережная и т.д. Спектакль-сказку в детских садах города будут показывать до начала новогодних праздников.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские культурные проекты попали в списки Президентского фонда культурных инициатив. Гранты от фонда получат 15 проектов.
