В Тюмени появилась новая достопримечательность
Закладной камень установили на площади Памяти
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени на площади Памяти установили закладной камень в честь 320-летия морской пехоты России. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города. Он уточнил, что впоследствии на этом месте появится Аллея родов войск Вооруженных сил РФ.
«Сегодня исполнилось 320 лет со дня образования морской пехоты России. В честь этого знаменательного события на площади Памяти был торжественно открыт закладной камень. Символично, что это произошло в год 80-летия Победы и объявленный президентом России Владимиром Путиным Год защитника Отечества. Установка памятного камня стала началом создания Аллеи родов войск Вооруженных сил Российской Федерации», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале.
Монолит весом 15 тонн изготовлен из карельского гранита. Камень преодолел путь длиной более двух с половиной тысяч километров. Он символизирует связь времен и напоминает о подвигах бойцов 65-й и 368-й стрелковых дивизий сибиряков, сформированных в Тюмени и защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.
Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской областной клинической больницы №2 открыли памятник великому хирургу, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Луке. Памятник расположен у храма в честь иконы Божией Матери при ОКБ №2.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!