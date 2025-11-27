Разберут на атомы: тюменский бизнесмен раскрыл неочевидные опасности работы с Китаем

Китайцы известны в бизнес-кругах как мастера «клонировать» все, что угодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменскому бизнесу часто не выгодно работать с Китаем из-за страсти азиатских производителей к копированию чужой продукции. Об этом URA.RU рассказал представитель завода «Тюменские аэрозоли» Иван Григорьев на полях Тюменского экспортного форума.

«С ними можно работать по не копируемым товарам. Зерно, продукты питания. А мы боимся. Потому что представляем себе, как это будет: они там первую же партию нашу на атомы разберут и создадут копию, и на этом наш экспорт туда закончится», — отметил Григорьев.

По его словам, большинству производителей стоит сейчас сосредоточиться на Ближнем Востоке. В частности, хорошие перспективы для бизнеса сейчас предоставляют Арабские Эмираты.

«Там большой рынок международный, он привлекает производителей и потребителей из разных уголков мира. То есть там потенциально самые широкие перспективы сейчас», — добавил Григорьев.