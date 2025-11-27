На Тюменскую область надвигается опасная погода
На Тюменскую область надвигается сильная метель
Фото: Илья Московец © URA.RU
29 ноября на юге Тюменской области ожидаются снегопады и метель с усилением порывов ветра до 17 м/с. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация Тюмени.
«29 ноября на юге Тюменской области ожидается снег, местами сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 17 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица», — указано в публикации мэрии.
По данным портала Gismeteo, 29 ноября температура воздуха в Тюмени составит от 0 до -2 градусов. Синоптики подтверждают данные о большой вероятности сильного снегопада.
Ранее URA.RU писало о том, что синоптики предупредили жителей Тюменской области о пасмурной погоде с мокрым снегом. Воздух будет прогреваться до 1 градуса вплоть доа завершения ноября.
